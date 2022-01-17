إعطاء أكثر من 204 ملايين لقاح ضد كورونا فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهى وكالة صحة عامة تابعة للاتحاد الإفريقى لدعم مبادرات الصحة العامة فى الدول الأعضاء، اليوم الاثنين، إعطاء 204 ملايين و724 ألفًا و336 لقاحًا ضد فيروس "كورونا" فى جميع أنحاء القارة.





وأفادت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الإفريقية، بأن إجمالى الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" فى القارة ارتفع إلى 10 ملايين و344 ألفًا و200 حالة إصابة كما سجلت 233 ألفًا و758 حالة وفاة جراء الجائحة. وبلغ العدد الإجمالى لحالات التعافى 9 ملايين و200 ألف و184 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة.

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