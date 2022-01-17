جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بتحمل مسئولياته فى تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، محذرة من التعامل مع جرائم الإعدامات التى ينفذها الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين كأرقام فى الإحصائيات أو كأمور باتت مألوفة واعتيادية.





وأعربت الخارجية الفلسطينية ـــ فى بيان أوردته وكالة أنباء وفا الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لجريمة الإعدام الميدانى التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى، وأدت لاستشهاد فلسطينى من بلدة سعير فى محافظة الخليل، واعتبرتها امتداداً لمسلسل الإعدامات الميدانية وعمليات القتل خارج القانون التى ترتكبها عناصر الاحتلال ومستوطنوه بحق العزّل، محملة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة. ورأت الوزارة أن صمت المجتمع الدولى على ممارسات الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطينى بات يشكل غطاءً لتلك الجرائم، ويشجع الاحتلال وأذرعه المختلفة على التمادى فى حربه المفتوحة على الوجود الفلسطينى. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد اعلنت فى وقت سابق اليوم، استشهاد فلسطينى (39 عاما) من بلدة سعير بمحافظة الخليل، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على مفرق "عصيون" جنوب بيت لحم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بسرعة تفعيل الحماية الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.