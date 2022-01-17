روسيا لن تسمح للناتو بالتوغل في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موسكو لن تتسامح مع التغلغل التدريجي لحلف شمال الأطلسي في الأراضي الأوكرانية.

وشدد بيسكوف خلال تصريحات لشبكة CNN الأمريكية، أن الأراضي الأوكرانية خط أحمر، بعد الغزو التدريجي للناتو لها، بمعداته ومدربيه، وأسلحة دفاعية وهجومية، مشيرا إلى أن وجود القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا أمر ضروري بسبب التوترات الحالية.

من جهته، زعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اتصال مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، أن بلاده سترد بقوة على أي عدوان على أوكرانيا.

وكانت روسيا قد علقت في وقت سابق اليوم على بيان البيت الأبيض بشأن المعلومات والأنباء الاستخبارية المتداولة المتعلقة بتوقيت الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأصدرت السفارة الروسية في واشنطن بيانًا قالت فيه إن "تصريحات البيت الأبيض بشأن توقيت "غزو" أوكرانيا من قبل روسيا هي تزوير وهدفه الضغط الإعلامي.

وكشفت واشنطن، يوم أمس الجمعة، عن قلقها بشأن تقارير استخباراتية لديها عن نية الجيش الروسي بالاستعدادا لاجتياح أوكرانيا.

وجاء هذا الإعلان على لسان المتحدثة باسم ​البيت الأبيض​، ​جين بساكي​، التي قالت خلال تصريحها الصحفي: "إننا قلقون، لأن الحكومة الروسية تستعد لاجتياح ​أوكرانيا​".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترًا بسبب زيادة وجودها العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا