بأقل قسط شهري أبسط شروط تمويل بدون ضامن ولا تحويل راتب لجميع القطاعات

تمويل بدون ضامن ولا تحويل راتب لجميع القطاعات من شركة كوارا للتمويل وهي شركة حاصلة على ترخيص بالتقنية المالية وممارسة التمويل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ومشتركة في سمة، تقدم القروض لقطاع الأفراد والأعمال، وفيما يخص الأفراد نوعان هم التمويل الشخصي والمشتريات وذلك بالتعاون من جهات التسوق، توفر كوار عدة مزايا للمواطنين والوافدين في السعودية من أجل تسهيل الحصول على المال لتحسين المعيشية وتلبية الاحتياجات الهامة، حيث أن الكثير من الأشخاص يبحثون عن القروض لزيادة الاحتياجية للمال، ولهذا يفضل التعامل مع الشركات والبنوك المعتمدة من البنك المركزي السعودي لكي تضمن حقك وتحصل على المال مع السداد الميسر وإمكانية السداد المبكر إذا شئت ذلك.

ما هي مميزات شركة كوارا للتمويل الشخصي؟

توفر الشركة القرض متوافق مع مبادئ الدين الإسلامي.

تمويل بدون تحويل راتب يصل حتى 250 ألف ريال.

تقسيط مريح السداد حتى 5 سنوات.

تعطي تمويل بدون ضامن ولا تحويل راتب لجميع القطاعات.

إمكانية السداد المبكر حسب قواعد البنك المركزي.

أفضل قرض ميسر يشمل السعوديين والمقيمين على حد سواء.

إجراءات سهلة وسريعة بدون تعقيد مع إعطاء الموافقة الفورية في حالة اكتمال الأوراق.

متاح تمويل بدون كفيل للمتقاعدين.

هامش الربح ثابت طوال فترة القرض.

شروط الحصول على تمويل بدون ضامن ولا تحويل راتب

حددت الشركة شروط للحصول على القرض كما هو موضح بالصورة على النحو التالي:-

مطلوب سجل ائتماني جيد. تقديم ضامن في حالة إن زاد طلب القرض عن 100 ألف ريال وذلك بحسب تعليمات البنك المركزي.

كيف احصل على تمويل بدون ضامن ولا تحويل راتب من شركة كوارا؟

يجب التأكد من استيفاء الشروط المدرجة أمامك بالجدول والبنود أعلى، بالإضافة إلى التقديم عبر الموقع الإلكتروني www.quarafinance.com اختر تمويل الأفراد ومنها تمويل شخصي سريع، ثم تحضير الأوراق المطلوبة التي هي على النحو التالي:-

تعبئة نموذج طلب قرض شخصي بدون كفيل ولا تحويل راتب.

بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية الصلاحية.

تعريف راتب للموظف الحكومي حديث لا تزيد مدته عن 3 أشهر.

تعريف بالراتب للموظف الحكومي الوافد، والقطاع الخاص لا تزيد مدته عن شهر “30 يوماً”.

مطلوب شهادة مدد وأجور بالنسبة للقطاع الخاص.

كشف حساب بنكي حديث يوضح رواتب آخر ثلاثة أشهر.

يمكنكم تقديم الاستفسارات على رقم 8001188999 شركة كوارا للتمويل.