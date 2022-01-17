نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم المعلومات عن تمويل سيارات الراجحي… شروطه وانواعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة عندما ترغب في شراء سيارة جديدة، قد تواجهك مشكلة مدخراتك، فتجدها لا تناسب سعر السيارة التي ترغب بشرائها؛ فيأتي في ذلك الوقت خيار التمويل، لكن يعاني منه الكثير عند شراء السيارة بالتقسيط أو الشروط اللازمة للحصول عليه، في المقال التالي نوفر لكم أهم المعلومات عن تمويل سيارات الراجحي وأهم الشروط اللازمة للحصول عليه، والجدير بالقول أن مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية يقدم نوعين من التمويل، لكل منهما مزاياه الخاصة به، فيجب عليك الآن تحديد متطلباتك والأنسب لك، فيمكنك عن طريق تمويل الراجحي الاختيار من بين التقسيط أو الإيجار التمليكي للسيارات، ولمزيد من التفاصيل نسردها لكم فيما يلي.

تمويل الراجحي للسيارات



ذكرنا سالفًا بأن تمويل الراجحي للسيارات عبارة عن نوعين، وهما:

الأول هو تمويل شراء السيارات بالمرابحة

في هذا النوع يقوم المصرف بشراء السيارة التي يريدها العميل، وتكون من أحد البائعين المعتمدين لمصرف الراجحي، ومن ثم يتم تأجيرها للعميل على حسب المدة والربح الذي تم الاتفاق عليه، كما يحق للعميل أن يسجل السيارة مباشرةً باسمه أو أن يقوم ببيع السيارة، يشترط في هذا النوع من تمويل سيارات الراجحي أن يقوم العميل بتحويل الراتب، وأيضا يتطلب الموافقات السريعة، كما أنه يمكن التعامل به للسيارات القديمة والحديثة.

النوع الثاني هو تمويل الإيجار التمليكي للسيارات

في هذا النوع من التمويل يكون متوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يقوم المصرف بشراء السيارة للعميل من أحد البائعين المعتمدين لديه، ويتم الاتفاق على المدة والربح بين الطرفين،كما يحق للعميل أن يقوم بتسجيل السيارة أو بيعها بعد ذلك، كما يتيح هذا النوع من تمويل سيارات الراجحي خيار إعادة تمويل الدفعة الأخيرة الكبيرة إلى أربعة وعشرين شهرًا، وعلى نقيض التمويل العادي الذي يتم فيه دفع التكاليف الكلية خلال أقساط قابلة للزيادة في المدة المستحقة للتمويل، لكن في هذا النوع تستطيع سداد دفعة واحدة كبيرة في آخر المدة المستحقة، لا يشترط في هذا النوع تحويل راتب العميل، ويلزمه موافقات سريعة، كما أنه متاح أيضا للسيارات الحديثة والمستعملة.

أهم شروط تمويل الراجحي للسيارات

يمكنك عن طريق الراجحي للسيارات، الاختيار من بين جميع فئات السيارات المتوفرة على أراضي المملكة العربية السعودية، لكن تم وضع شروط تتوافق مع كل فئة لتسهيل عملية التمويل، وإليك الآن هذه الشروط:

في حالة ما إذا كنت مواطن سعودي

يشترط أن يكون الراتب بحد أدنى 2000 ريال سعودي وذلك للعاملين بالقطاع العام، بينما للعاملين بالقطاع الخاص فيكون الراتب لحد أدنى 3500 ريال إلى 7500 ريال سعودي.

يشترط مدة العمل في الوظيفة الحالية تكون بحد أدنى شهر واحد للعاملين بالقطاع العام، بينما للقطاع الخاص من ثلاثة إلى اثنى عشر شهراً.

يجب أن يكون عمر العميل من 21 إلى 60 عام بالنسبة للعاملين بالقطاع العام، بينما في القطاع الخاص من 21 إلى 25 عام والأعلى ستين عاما للعاملين بالقطاع الخاص.

يشترط بأن تكون جهة العمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص تم اعتمادها من قِبل مصرف الراجحي.

في حالة ما إذا كنت متقاعد

يشترط الراتب بحد أدنى 1900 ريال سعودي.

وأن لا يتجاوز عمره السبعين عاماً.

يشترط بأن تكون جهة العمل معتمدة من مصرف الراجحي.

في حالة ما إذا كنت مقيم