طريقة فسخ وكالة إلكترونيا عبر ناجز وإلغاء وكالة برقم الهوية بالخطوات

طريقة فسخ وكالة إلكترونيا، واحدة من أبرز الخدمات المقدمة من جانب وزارة العدل السعودية، والتي تستهدف تمكين المستفيدين من الخدمة، أن يقوموا بعمل فسح وكالة إلكترونيا، دون الحاجة إلى الحصول على موعد، والذهاب إلى مقرات وزارة العدل، وتأتي تلك الخدمة الإلكترونية للتسهيل على المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وخدمات الأعمال، أن يقوموا بإتمام كافة الخطوات المطلوبة من أجل فسخ الوكالة إلكترونيا، عقب أن يتم التحقق من الهوية الرقمية للمستفيد، عبر رسائل رقم التحقق السري، والذي يتم إرساله عبر الجوال، ليتم التأكد من الهوية مباشرة، من خلال قاعدة بيانات منصة أبشر الإلكترونية الرسمية، وعقب إتمام إجراءات فسخ الوكالة، تقوم وزارة العدل بإرسال رسالة نصية، إلى الهواتف الجوالة لكل الأطراف المستفيدة، لإتمام عملية الفسخ، وتمكينهم من الاطلاع على صك فسح الوكالة رقميا، كما يمكن للمستفيدين استخدام خدمة التحقق من سريان الوكالة إلكترونيا، لضمان حقوق كل الأطراف المشاركة.

إلغاء وكالة برقم الهوية

يمكن الاستفادة من إلغاء وكالة برقم الهويةعبر ناجز، إما عن طريق الدخول إلى الخدمة، عبر رابط البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، حيث يمكن للمستفيد أن يطلع أو يستعلم عن كل الوكالات الخاصة به، برقم الهوية الوطنية الرقمية، من خلال خدمة “الاستعلام عن وكالاتي” الإلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية اتباع طريقة اصدار وكالة ناجز، عبر ملء نموذج إصادار الوكالة إلكترونيا، أو استخدام خدمة إلغاء الوكالة بأكثر من طريقة مثل؛ إلغاء وكالة برقم الهوية، عبر نموذج فسخ وكالة، أو ما يعرف باسم نموذج طلب إلغاء وكالة، باتباع خطوات فسخ الوكالة، أو حتى إلغاء الوكالة برقم الهوية، عن طريق إلغاء الوكيل، أو باتباع طريقة الغاء وكالة من ناجز، وبالإضافة إلى تلك الخدمات، يمكنك أيضًا حجز موعد من بوابة ناجز، أو إجراء استعلام برقم الهوية عن إيقاف الخدمات، وغيرها الكثير من الخدمات أيضًا.

شروط طريقة الغاء وكالة من ناجز

أن يكون المستفيد من الخدمة أحد أطراف الوكالة الأساسيون.

وأن تكون الوكالة نفسها سارية.

خطوات فسخ الوكالة