نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح رابط نتائج القبول للجامعات السودانية وزارة التعليم العالي تحدد الثلاثاء القادم 2022/01/18 الساعة 10 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح البحث عن رابط نتائج القبول للجامعات السودانية 2022، من أهم وأكثر الموضوعات التي يتم البحث والدخول عليها الآن من قبل مئات الأف من الطلبة في جميع ولايات السودان، بعد أن تم الانتهاء من تقديم الجامعات للعام الجامعي الجديد وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، عن الانتهاء من جميع أعمال المراجعات الخاصة بالقبول في الجامعات الحكومية والأهلية، بحسب نسب القبول التي حددتها كل جامعة وكلية للذين أكملوا عملية التسجيل في الجامعات للعام القادم، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط الاستعلام الإلكتروني، وخطوات التعرف على النتيجة والتوقيت المحدد من قبل الوزارة وكافة التفاصيل.

موعد إعلان دليل القبول للجامعات السودانية 2022

أعلن مدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية السيد أسامة محمد العوض، أن الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، أعلنت أن الوزارة ستعقد مؤتمراً صحفياً في العاشرة صباح يوم الثلاثاء القادم الموافق 2022/01/18، بحضور السيد وكيل الوزارة والسادة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، وبعد انتهاء المؤتمر سيتم رفع النتيجة عبر موقع الوزارة، ورابط النتائج وفيما يلي ألية الاستعلام الإلكتروني عن النتائج.

رابط نتائج القبول للجامعات السودانية

الدخول عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية mohe.gov.sd. أو موقع دليل القبول للنتائج مباشراً admission.gov.sd. النقر على أيقونة نتائج القبول العام 2022. تسجيل رقم أستمارة التقديم. الضغط على إرسال. عرض النتائج.

نتائج القبول في الجامعات السودانية

تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية بقدر الموارد المالية المتوفرة إليها، في تقديم بعض خدماتها إلكترونياً في ظل تفشي وباء كوفيد 19 في جميع دول العالم، وأعلنت الوزارة أن الاستعلام عن النتائج سوف يكون إلكتروني لتجنب الإصابة بفيروس كوفيد 19، وسوف يقتصر الحضور لإعلان النتيجة على قيادات الوزارة فقط.

وزارة التعليم العالي السودانية

من أهم الوزارات في الحكومة السودانية وأكثرها تفاعل مع الشباب، فهي المنوط بها النهوض بالتعليم الجامعي، وتعمل الوزارة على إيفاد الطلاب المتميزين للدراسة في الخارج، حتى ينقلوا أسلوب التعليم المتطور إلي السودان، ويكونوا قاطرة النهوض بالتعليم الجامعي، وتعمل الوزارة على عقد اتفاقيات لإيفاد الطلاب السودانيين للتعليم في الخارج.

تعرف على شروط التحويل بين الكليات السودانية

أعلنت وزارة التعليم العالي على بعض الضوابط لعملية التحويل بين الكليات السودانية وهي كما يلي.