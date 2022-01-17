أخبار اليمن : الرئيس المشاط يبارك العملية النوعية للقوات المسلحة في العمق الإماراتي

الرئيس المشاط يبارك العملية النوعية للقوات المسلحة في العمق الإماراتيبارك فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى - القائد الأعلى للقوات المسلحة، العملية النوعية للقوات المسلحة التي استهدفت العمق الإماراتي في أبو ظبي.

وأوضح الرئيس المشاط خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً، ضم رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء الركن عبد الحكيم الخيواني وقيادات الجهاز، أن هذه العملية النوعية، تأتي في إطار الحق المشروع للشعب اليمني في التصدي للعدوان وفقا للقوانين الوطنية والدولية.

وأكد أنه في حال استمر العدوان ومسلسل جرائمه والسعي لاحتلال اليمن، فإن ذلك سيشكل مخاطر حقيقية على الاستثمار والاقتصاد بالإمارات في المستقبل.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد ذكر الرئيس المشاط، أن هذه العملية النوعية، تمثل رسالة للنظام الإماراتي بخطورة الاستمرار في عدوانه على اليمن، كما تعكس المستوى المتطور الذي وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية وما تمتلكه من أسلحة ردع استراتيجية.

