جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفان هيبيستريت، اليوم الاثنين، إن المستشار الألمانى أولاف شولتس تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانغ، الذى أعرب فيه عن استعداد بكين للعمل مع برلين من أجل علاقات ثنائية وتعاون فى التنمية طويل الأمد.





وخلال المحادثات، جدد رئيس الوزراء الصينى تهانيه للمستشار الألمانى على توليه مهام منصبه، وشدد على أن تعاونهما لا يصب فى صالح الدولتين فحسب بل فى صالح أوروبا والعالم بأكمله. كما تضمنت مباحثات الزعيمين - بحسب المتحدث- سبل تعميق العلاقات الاقتصادية، ومواجهة وباء "كورونا"، والتعاون فى حماية البيئة والمناخ، وغيرها من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشار الألمانى ورئيس وزراء الصين يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.