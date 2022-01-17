إصابة رئيس الأركان الأمريكية مارك ميلى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح باتلر أن ميلى "دخل العزل الصحى ويعمل عن بعد"، مبينا أن "ميلى حصل على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بما فى ذلك جرعات اللقاح المعززة".

وذكر أن "ميل التقى الرئيس الأمريكى جو بايدن يوم الأربعاء 12 يناير، فى جنازة الجنرال ريموند أوديرنو"، مشيرا إلى أن "ميلى خضع لفحوصات كورونا متكررة وجميعها كانت نتائجها سلبية حتى يوم أمس عندما جاءت النتيجة إيجابية".