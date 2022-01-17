رئيس الصين: أى مواجهة بين القوى الكبرى ستكون لها عواقب وخيمة

جدة - نرمين السيد - وقال "بينغ"، فى معرض كلمة وجهها إلى زعماء العالم المشاركين افتراضيا فى منتدى دافوس الاقتصادى العالمى، اليوم الاثنين، إن "الصين سطرت قصة نجاح نادرة فى مكافحة وباء فيروس كورونا، وأن اقتصادها يواصل نموه بقوة، وإنه يدافع عن نظام التعددية، إن عالمنا الآن أصبح بعيدا عن الهدوء، حيث أخذت تنتشر لغة الخطاب التى تغذى الكراهية والتعصب، ولكن التاريخ أثبت مرارا أن المواجهة لا تحل مشكلات، ولكنها تؤدى فقط إلى عواقب وخيمة".

وأضاف "بينغ" أن "الصين واثقة تماما بشأن تنميتها الاقتصادية وإنها ستواصل انتهاج سياسة الانفتاح واجراء اصلاحات"، مشيرا إلى أن العالم خاض معركة شرسة ضد وباء كورونا، الذى استمر لفترة طويلة وظهرت سلالات متحورة عنه تتفشى بدرجة أسرع من ذى قبل، وأن ذلك من شأنه تعميق التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى، حيث تعطلت سلاسل الإمداد الصناعى العالمى واستمرت أسعار السلع فى التزايد ومازالت إمدادات الطاقة إمدادات شحيحة.

وشدد على حرص بلاده على استمرار التبادلات الشعبية من أجل محاولة تسهيل عبور التجارة للحدود والحفاظ على تأمين سلاسل الإمداد الصناعى وتشجيع التقدم نحو الانتعاش الاقتصادى العالمى.