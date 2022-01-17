عاجل.. الإمارات تحذر الحوثيين: استهداف منشآتنا لن يمر دون عقاب

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة خارجية دولة الإمارات استهداف ميليشيا الحوثى الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضى الإماراتيه اليوم الاثنين، وأكدت أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى بيان لها أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها فى الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامى الآثم، واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثى خارج القوانين الدولية والإنسانية. وقالت الوزارة إن هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع فى مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى فى المنطقة فى سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة.. داعية المجتمع الدولى إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التى تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما. كما أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها الصادقة لأهالى المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامى ومواساتها للمصابين وأهاليهم متمنية لهم الشفاء العاجل.

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