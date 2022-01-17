مقتل 12 شخصا فى زلزال ضرب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محمد صالح برديل حاكم منطقة قادس فى ولاية بادغيس أن الضحايا قُتلوا إثر سقوط أسقف منازلهم عليهم.
وأضاف برديل أن "عددا من الأشخاص جُرحوا فى زلزال اليوم"، وأن هناك نساء وطفالا فى عداد الضحايا.
وبلغت قوة الزلزال 5.3 درجات، بحسب مركز المسح الجيولوجى الأميركى.
وغالباً ما تضرب زلازل شمال أفغانستان، وتلحق الهزات الأرضية أضرارا بالمبانى والمنازل المبينة بشكل سيء فى ذلك البلد الفقير.
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