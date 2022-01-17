مجلس التعاون الخليجى يدين الهجوم الذى استهدف مطار أبوظبى الدولى

ووصف الحجرف - فى بيان للمجلس اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - الهجوم بأنه اعتداء إرهابى جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة ميليشيا الحوثى بما يتوافق مع القانون الدولى والإنسانى، مؤكدا تضامن ووقوف المجلس مع الإمارات ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الإمارات وشعبها، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وكانت شرطة أبوظبى قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، أن الحريق الذى اندلع فى منطقة (مصفح آيكاد 3) بالقرب من خزانات أدنوك، وأدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.
وأشارت إلى وقوع حادث حريق بسيط فى منطقة الإنشاءات الجديدة فى مطار أبوظبى الدولي، مضيفة أن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" فى المنطقتين قد تكونان تسببتا فى الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص ويجرى التعامل مع الحريق.
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