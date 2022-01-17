وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم الإرهابى على الإمارات

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان المجلس: تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار نبأ الهجوم الإرهابى الجبان الذى استهدفت من خلاله مليشيا الحوثى مطار أبوظبى الدولى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى إلى وقوع وفيات ومصابين وأضرار مادية.
وأضاف البيان: إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بكل حزم وقوة هذا الهجوم الإرهابى الذى يشكل استهدافا مقصودا لمنشآت مدنية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولى، وجريمة حرب تستوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، ودليلا جديدا يؤكد خطورة هذه المليشيا الإرهابية ونهجها العدوانى المستمر والمهدد للأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة، وحركة الملاحة الجوية والبحرية فيها، فإنها تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة العزيزة، ومساندتها المطلقة لها فى كافة الإجراءات التى تتخذها للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومنشآتها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، كما ترفع صادق المواساة والعزاء لأسر الضحايا ولحكومة دولة الإمارات وشعبها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
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