وزير التربية التونسى : اغلاق المدارس يمثل خطرا كبيرا لانتشار العدوى

وقال "السلاوتى"، فى حوار مع الإذاعة الوطنية التونسية اليوم الاثنين، إنه حتى الأمس لم يدخل أى تلميذ المستشفى بسبب الفيروس ولا وجود لحالات خطرة ، مضيفا أن إغلاق المدارس يجب أن يكون آخر الحلول المقترحة.
وأضاف أن الوزارة تضع صحة التلاميذ فى مقدمة أوليتها ، موضحا أن المختصين فى علوم الأوبئة يعتبرون أن ذروة انتشار الوباء ستشهدها تونس خلال الأسبوع المقبل، وأن إيقاف الدروس هذا الأسبوع والعودة الأسبوع المقبل ستؤدى إلى نفس النتيجة من ناحية انتشار العدوى، داعيا غير المختصين فى الشأن الصحى إلى الكف عن التدخل فى هذا الشأن.
وعن طلب نقابة التعليم الثانوى التى تدعوا إلى إغلاق المدارس وتقديم موعد العطلة، كشف وزير التربية أنه لا وجود لمؤشرات ثابتة على إمكانية تحسن الوضع الوبائى فى الأسابيع المقبلة، مضيفا أن تكهنات ودراسات اللجنة العلمية تشير إلى أمكانية أن يكون الوضع أكثر سوء خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح أن هذه التكهنات لا تشجع الوزارة على تقديم موعد عطلة فبراير إلى الأسبوع الحالى، داعيا الى ترك القرار النهائى بيد اللجنة العلمية التى تقود مجهود مكافحة الجائحة.
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