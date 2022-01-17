هزة أرضية تضرب منطقة الحدود بين الصين ومنغوليا

أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة الحدود بين الصين ومنغوليا.
وأشار المركز إلى أنه "تم تسجيل الهزات مساء يوم الاثنين، وأن مركز الهزة يقع على بعد 256 كيلومترا شمال شرق مدينة خامي في الصين، و194 كيلومترا جنوب غرب مدينة ألتاي في منغوليا".
وأضاف: "وقع مركز الهزة على عمق 5 كيلومترات عن سطح الأرض"، فيما لم ترد معلومات عن خسائر ودمار.
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