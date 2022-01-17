واشنطن تدعو بيونغ يانغ لوقف الإطلاق ”غير القانوني” للصواريخ

دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية "لوقف أنشطتها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار"، عقب إطلاق بيونغ يانغ ما يشتبه بأنهما صاروخان بالستيان في رابع اختبار خلال شهر.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "الموفد الأمريكي للملف الكوري الشمالي سونغ كيم وفي اتصال هاتفي مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، طالب كوريا الشمالية الاستجابة بشكل إيجابي لعرض الحوار الذي قدمته واشنطن و"بدون شروط مسبقة".

وأضاف: "أكد الموفد الأمريكي مجددا، الالتزام الثابت للولايات المتحدة لجهة الدفاع عن حلفائها".

وأعلنت كوريا الشمالية، أن وحدتها الصاروخية القائمة على السكك الحديد أجرت تدريبات الجمعة، حيث أصاب صاروخان تكتيكيان موجهان هدفا محددا في البحر الشرقي.

وتعد هذه ثاني تدريبات من نوعها كشفت كوريا الشمالية عنها علانية منذ آخر تدريبات لها في سبتمبر الماضي، كما أنها ثالث تجربة أسلحة لكوريا الشمالية هذا الشهر، بعد تجربتين ناجحتين لصاروخ فرط صوتي، وفق ما تؤكد بيونغ يانغ.

وجاءت عمليات الإطلاق الأخيرة بعد أن حذرت كوريا الشمالية من "رد فعل أقوى" على فرض الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات جديدة على ستة كوريين شماليين بتهمة تورطهم في برامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.