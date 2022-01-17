مقتل 12 شخصا في زلزال ضرب أفغانستان

قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب آخرون إثر زلزال ضرب شرق أفغانستان شدته 5.3 درجة على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محمد صالح برديل حاكم منطقة قادس في ولاية بادغيس أن الضحايا قُتلوا إثر سقوط أسقف منازلهم عليهم.

وأضاف برديل أن "عددا من الأشخاص جُرحوا في زلزال اليوم"، وأن هناك نساء وطفالا في عداد الضحايا.

وبلغت قوة الزلزال 5.3 درجات، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.

وغالباً ما تضرب زلازل شمال أفغانستان، وتلحق الهزات الأرضية أضرارا بالمباني والمنازل المبينة بشكل سيء في ذلك البلد الفقير.