إصابة رئيس الأركان الأمريكية مارك ميلي بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الكولونيل ديف باتلر إصابة رئيس الهيئة الجنرال مارك ميلي بفيروس كورونا، وأنه "يعاني من أعراض طفيفة جدا".

كورونا

وأوضح باتلر أن ميلي "دخل العزل الصحي ويعمل عن بعد"، مبينا أن "ميلي حصل على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بما في ذلك جرعات اللقاح المعززة".

رئيس الأركان الأمريكية مارك ميلي

وذكر أن "ميل التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء 12 يناير، في جنازة الجنرال ريموند أوديرنو"، مشيرا إلى أن "ميلي خضع لفحوصات كورونا متكررة وجميعها كانت نتائجها سلبية حتى يوم أمس عندما جاءت النتيجة إيجابية".