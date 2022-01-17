مجلس النواب يجمد عضوية النائب الرياطي لمدة عامين

دوت الخليج :- صوت مجلس النواب بالأغلبية على قرار اللجنة القانونية والمتعلق بالأحداث التي شهدتها قبة البرلمان الشهر الماضي، خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة. وصوت المجلس على قرار اللجنة القانونية والمتعلق بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين.

وكان رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي أعلن سرية الجلسة خلال مناقشة قرار اللجنة القانونية.

-- (بترا)

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