تنزانيا تنضم إلى اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الإفريقى، اليوم الاثنين إيداع جمهورية تنزانيا وثيقة التصديق على الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة الإفريقية لتصبح بذلك الدولة (40) فى قائمة الدول الموقعة على الاتفاقية.





وأوضح بيان الاتحاد الإفريقى، أن سفير تنزانيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقى إنوسينت شيو، أودع يودع صك بلاده للانضمام إلى اتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأشار البيان إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بدأ العمل بها منذ بداية 2021، فى خطوة تتزامن مع جهود مشروع التكامل القارى الطموح وهو أحد المشاريع الرئيسية فى أجندة 2063.

وأكد أن نسبة التجارة التى تقوم بها البلدان الإفريقية مع بعضها البعض تتراوح ما بين 16 - 18٪ فقط، فيما يتم الجزء الأكبر من تجارة القارة مع بقية العالم، معظمها الصادرات الإفريقية فى المواد الخام بما فى ذلك السلع الاستخراجية مثل النفط والغاز والمعادن المعرضة لتقلبات السوق.