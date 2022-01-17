هزة أرضية تضرب منطقة الحدود بين الصين ومنغوليا

جدة - نرمين السيد - وأشار المركز إلى أنه "تم تسجيل الهزات مساء يوم الاثنين، وأن مركز الهزة يقع على بعد 256 كيلومترا شمال شرق مدينة خامى فى الصين، و194 كيلومترا جنوب غرب مدينة ألتاى فى منغوليا".

وأضاف: "وقع مركز الهزة على عمق 5 كيلومترات عن سطح الأرض"، فيما لم ترد معلومات عن خسائر ودمار.