رئيس المكسيك يعلن تعافيه من كورونا للمرة الثانية

جدة - نرمين السيد - وأوضح لوبيز أوبرادور فى تصريحات للصحفيين إنه لم يعد مصابا وأن أعراضه كانت أكثر اعتدالا، وتعافيه كان أسرع من أول إصابة بفيروس كورونا العام الماضى، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأضاف بعد أسبوع تقريبا من إعلان إصابته بفيروس كورونا مرة أخرى: "من الواضح أن هذا المتحور ليس له نفس الشدة مثل السابق، متحور دلتا. ما يساعد كثيرا أيضا هو اللقاح وعدم تفويت الجرعة المعززة".

تغلب رئيس المكسيك البالغ من العمر 68 عاما والذى نادرا ما كان يرتدى قناعا للوجه أثناء الوباء، على أول إصابة بالمرض فى أوائل عام 2021، وتلقى منذ ذلك الحين جرعتين من لقاح "أسترازينيكا" بالإضافة إلى جرعة معززة.

تعد حصيلة الوفيات الرسمية فى المكسيك بسبب "كوفيد 19" والتى تجاوزت 300 ألف وفاة، خامس أعلى معدل فى العالم، رغم أن الوفيات اليومية أصبحت الآن أقل بكثير من الموجات السابقة.

سجلت الدولة التى يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة أكثر من 4.1 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. يُعتقد أن الرقم الحقيقى أعلى بكثير بسبب المستوى المنخفض للاختبارات.