أبو الغيط يُدين الهجوم الإرهابى على مطار أبوظبى

جدة - نرمين السيد - ​أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام الجامعة الدول العربية، الهجوم الذي دبرته ميلشيا الحوثي بالطائرات المسيرة على عدد من صهاريج المحروقات فى مطار أبو ظبى، مؤكدا ضرورة وقوف المجتمع الدولى صفا واحدا فى مواجهة هذا العمل الإرهابى الذي يُهدد السلم والاستقرار الإقليمى.





​ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن أبوالغيط، قوله إن الهجمات الإرهابية التى شنتها ميلشيا الحوثى تعكس طبيعتها الإرهابية، وتكشف أهدافها الحقيقية فى إثارة الخراب فى المنطقة تحقيقا لأجندات من تعمل لحسابهم. ​وأكد أبوالغيط ثقته فى قدرة الإمارات العربية على التعامل مع آثار هذا الحادث، وفى تعزيز أمنها وصيانة استقرارها بالصورة التى تراها مناسبة، مؤكدا وقوف الجامعة العربية مع الإمارات فى مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التى لن تنال أبدا من مكانتها كحصن للأمان، وعنوان للاستقرار والازدهار.

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