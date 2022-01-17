رابط تسجيل دعم الكهرباء الأردن عبر منصة kahraba.gov.jo بالفيديو شرح تقديم طلب دعم الكهرباء

أصبح رابط تسجيل دعم الكهرباء الأردن، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها اليوم في جميع أرجاء المملكة الأردنية، بعد أن أعلنت الحكومة الأردنية عن فتح التسجيل للمواطنين للحصول على الدعم، المقرر أن يبدأ ألاستفادة منع بداية شهر إبريل القادم 2022، تعمل الحكومة الأردنية من خلال تقديم هذا الدعم، على تخفيف الأعباء عن المواطنين الأردنيين خاصة الفئات محدودة الدخل، الذين يعانون من أرتفاع الأسعار في كافة السلع بسبب جائحة فيروس كورونا، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم تفاصيل التعريفة الجديدة، وطريقة تقديم طلب للحصول على الدعم وشروط الاستحقاق للدعم.

رابط تسجيل دعم الكهرباء الأردن 2022

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية اليوم الإثنين، عن تفاعل كبير جداً مع موقع التسجيل الإلكتروني الخاص بالاستفادة من التعريفة الجديدة، وقالت أن عدد من دخلوا عبر موقع منصة الدعم kahraba.gov.jo اليوم فقط، بلغ نحو 366 ألف و577 مواطن للتقديم في الدعم، وأن مجموع من دخلوا إلي الموقع منذ بداية التعريف بالدعم بلغ نحو مليون و397 ألف و207 شخص، مما يدل على الاهتمام الكبير من المواطنين بالتقديم والحصول على الدعم.

طريقة التسجيل في دعم الكهرباء إلكترونياً

الدخول على منصة دعم الكهرباء kahrba.gov.jo. قم بتسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة بدقة وببيانات سليمة. سوف تأتي إليك رسالة تأكيد للبيانات قم بتفعيل البيانات الواردة بها وتابع حالة الطلب بصورة مستمرة.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على الدعم

الرقم الوطني لكل من أرباب الأسر المستفيدة الأردني والأردنيات المتزوجات من أجانب. رقم دفتر العائلة للمستفيد وتحديد شركة الكهرباء التي تذود العميل بالكهرباء, رقم الاشتراك الموجود في إيصال الكهرباء للمستفيد. بيانات المستفيد الاسم الرقم الوطني رقم الجوال رقم العداد تاريخ الميلاد نوع السكن.

الفئات المستهدفة من الدعم الجديد

كل من يحمل الجنسية الأردنية ولدية هوية وطنية ودفتر العائلة. السيدة الأردنية المتزوجة من شخص غير أردني وتحمل صفة رب الأسرة. الرجل المتزوج من أكثر من امرأة ويحمل لكل منهم دفتر عائلي يحق لهم دعم عن كل دفتر., كل فرد يستفيد من دعم صندوق المعونة الاجتماعية الأردنية. الأبناء من قطاع غزة ولديهم رب أسرة أو كونوا أسر وأصبحوا أرباب أسر. الأشخاص المستفيدون من المكرمة الملكية السامية.

رابط kahraba.gov.jo

تهدف الحكومة الأردنية من خلال تقديم الدعم للكهرباء إلي تخفيف المعاناة عن المواطن البسيط، وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وتقديم الدعم للمستحقين الفعليين من المواطنين الأكثر احتياجاً، مما يؤدي لتخفيف الأعباء عنهم وهو الهدف الرئيسي من البرنامج.

شرائح تعريفة الكهرباء المنزلية