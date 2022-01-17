link الاستعلام عن نتائج القبول الموازي لعام 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية dirasat-gate

نتائج القبول الموازي لعام 2022 بالعراق، يبحث جميع الطلاب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، عن نتائج القبول الموازي الخاصة بهم، وذلك بعد إعلان وزير التربية والتعليم العالي في الساعات القليلة الماضية عن ظهور النتيجة هذا العام 2022، حيث يستطيع الطالب الدخول على الموقع الخاص بالتربية والتعليم العراقية، وقد خصصت الوزارة موقع نتائجنا، لكي تسهل على الطالب الاستعلام عن ظهور النتيجة في أي وقت يريده دون الذهاب إلى المدرسة، حيث يوفر هذا الموقع جميع النتائج لجميع الصفوف الدراسية، ويستطيع الطالب الحصول على النتيجة بالرقم الامتحاني له، تابع معنا سوف نوضح كل هذه المعلومات فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل وراء الحصول على تلك النتائج التي اصبحت تريند رقم 1 بالعراق في ظل اقتراب موعد بداية الفصل الدراسي داخل المدارس والجامعات العراقية

نتائج القبول الموازي لعام 2022 بالعراق

ينتظر جميع الطلاب نتائج الموازي لعام 2022، حيث أعلن وزير التربية والتعليم العراقي أن النتيجة سوف تظهر في خلال الساعات القليلة القادمة، ويرجع سبب انتظار الطلاب لهذه النتيجة، لأن على أساس هذه النتيجة سوف يتحدد الكلية التي تم قبول الطالب فيها، حيث يستطيع الدخول على موقع الوزارة لمعرفة والحدود الدنيا لجميع الكليات المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات، مع العلم أن الدراسية الجامعية تبدأ في يوم السابع والعشرين من شهر يناير 2022، في جميع المحافظات العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج قبول الموازي عام 2022

سوف نقدم لكل طالب طريقة الدخول على موقع نتائجنا الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، للحصول على نتيجة الموازي، والخطوات هي:

يدخل الطالب على موقع الوزارة من هنا وبعد ذلك يقوم بالضغط على موقع نتائجنا من قسم النتائج. على الطالب أن يسجل رقم الامتحان الخاص به في المكان المخصص له. ثم يقوم بالضغط على كلمة عرض النتيجة. سوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب، ومن هنا يستطيع الطالب أن يقوم بتحميل الملف النتائج ممن على الموقع.

بعد ظهور النتيجة يستطيع الطالب على الدخول على الموقع وزارة التربية والتعليم العالي العراقية، لمعرفة جميع الكليات المتاحة في كافة المحافظات العراقية المختلفة.