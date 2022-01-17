إدانات دولية وعربية لاستهداف الحوثي منشآت مدنية في الإمارات

دانت دول غربية وعربية وكيانات دولية استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في الإمارات، الإثنين، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 في أبوظبي.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، عن إدانته لاستهداف ميليشات الحوثي لمنشآت مدنية في أبوظبي، وأعرب غوتيريش عن تضامنه مع الضحايا المدنيين.

وأعلنت فرنسا إدانتها للهجوم على الإمارات، واعتبره "تهديدا لاستقرار" المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس "تكرر دعوتها للحوثيين لوضع حد فوري لأعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة".

كما دانت وزارة الخارجية السعودية بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي.

‌‎وأكدت المملكة "وقوفها التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، كما أشارت إلى أن "هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة والعالم".

وتلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عبر فيه عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية".

وتقدم وزير الخارجية السعودي بالتعزية إلى دولة الإمارات في "ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان"، وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أكد "تضامن السعودية الكامل ووقوفها التام مع الإمارات، أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، مشددا على أن "أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده تتضامن مع دولة الإمارات، وتدين الأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثي.

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإرهابي الجبان الذي استهدف مناطق مدنية في الإمارات بطائرات مسيرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي.

كما دانت البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه أبوظبي.

ووصفت البحرين الاستهداف بـ"اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين الدولية، واعتداء سافر على سيادة الإمارات يبرهن على إصرار هذه الميليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة".

ودان الأردن بأشد العبارات إطلاق مليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة باتجاه أبوظبي، وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان".

ودانت الخارجية السودانية الهجوم الذي قامت به ميليشيات الحوثي على الأراضي الإماراتية، واصفة إياه بـ"الاعتداء الإرهابي".

كما أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وعدّت وزارة الخارجية القطرية في بيان، استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية "عملا إرهابيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وأعربت وزارة الخارجية العمانية عن تضامن السلطنة مع الإمارات، وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وعبرت عن استنكارها وإدانتها للهجوم الذي استهدف أبوظبي.

ودان المغرب بشدة الهجوم الآثم الذي شنته جماعة الحوثيين على كل من منطقة المصفح ومطار أبوظبي.

وعبرت المملكة عن استنكارها البالغ لاستهداف مدنيين، وعن تضامنها المطلق مع الإمارات في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

كما دانت موريتانيا بأشد وأقسى العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية عددا من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه أبوظبي بدولة الإمارات.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي إنها تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبو ظبي، منددة بتمادي ميليشيات الحوثي في عملياتها الإجرامية باستهداف المنشآت المدنية في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.