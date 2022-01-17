الكاميرون وبوركينا فاسو إلى دور الـ16.. والرأس الأخضر تنتظر

أكدت الكاميرون صدارتها للمجوعة الأولى من كأس أمم إفريقيا، ولحقت بها بوركينا فاسو إلى دور الـ16 عبر الوصافة، بعد انتهاء مباريات الجولة الثالثة الأخيرة، الإثنين.
واهتزت شباك الكاميرون، البلد المضيف، في الشوط الثاني، لكنها تعادلت 1-1 مع الرأس الأخضر، لتضمن صدارة المجموعة الأولى.
وأحرز فينسن أبو بكر هدفه الخامس في البطولة، ليمنح التقدم للكاميرون في الدقيقة 39، لكن البديل غاري رودريغيز أدرك التعادل بعد 8 دقائق من الاستراحة.
ورفع هدف رودريغيز الذي أحرزه بالكعب، رصيد الرأس الأخضر إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وسينتظر المنتخب لمعرفة موقفه من التأهل بين أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.
كما تأهلت بوركينا فاسو في المركز الثاني بعد التعادل 1-1 مع إثيوبيا متذيلة الترتيب، التي ودعت البطولة.
ووضع سيريل بايالا الكرة في المرمى في منتصف الشوط الأول مسجلا الهدف الوحيد لبوركينا، لكن إثيوبيا أدركت التعادل بركلة جزاء من جيتانيه كيبيدي قبل 8 دقائق من النهاية.
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