الأزهر يدين هجوم الحوثي "الإرهابي" على منشآت مدنية في أبوظبي

دان الأزهر الشريف، الإثنين، الهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي الذي استهدف منشآت مدنية في أبوظبي بدولة الإمارات، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وأكد شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب "تضامن الأزهر مع دولة الإمارات الشقيقة، قيادة وشعبا". كما أعرب الطيب عن ثقته بأن "الإمارات ستبقى نموذجا وواحة للتسامح والإيخاء والأمن والأمان، مهما حاول الأعداء النيل منها بهذه المحاولات الإرهابية الخائبة والخاسرة". وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيا للمصابين بالشفاء العاجل.

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