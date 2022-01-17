أوكرانيا: هجوم إلكترونى يدمر موارد معلوماتية لأنظمة حكومية

ووفقا لـ رويترز، ضرب الهجوم عددا كبيرا من المواقع الإلكترونية يومى الخميس والجمعة، محذرا الأوكرانيين بأن عليهم "أن يخافوا ويتوقعوا الأسوأ"، فى وقت تحشد فيه روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا، قيما تخشى كييف وواشنطن من أن تكون موسكو تخطط "لغزو جديد لأوكرانيا".
وقالت شرطة الإنترنت فى بيان "يمكن القول بالفعل بأن الهجوم أكثر تعقيدا من تغيير هيئة الصفحات الرئيسية لمواقع الإنترنت"، بينما ذكرت أن 95 بالمئة من المواقع المتضررة قد عادت للعمل، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".
وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى أن الهجوم ضرب نحو 70 موقعا لهيئات حكومية على الإنترنت، بما فى ذلك مجلس الأمن والدفاع ومجلس الوزراء وعدة وزارات، فى حين قالت شرطة الإنترنت "دمر المهاجمون عددا من الموارد المعلوماتية الخارجية يدويا"، دون أن توضح ماهية هذه الموارد.
وكان مسؤول أمنى كبير قد صرح يوم السبت، أن تخريب المواقع كان غطاءً لأعمال ذات ضرر أكبر والتى ستظهر ملامحها لاحقا، ولم يخض فى التفاصيل.
وتعتقد أوكرانيا أن روسيا هى المسؤولة عن شن الهجوم الإلكترونى، على الرغم من أن سيرهى ديمديوك نائب أمين مجلس الأمن والدفاع القومى قال يوم السبت، إن مجموعة مرتبطة بمخابرات روسيا البيضاء هى من نفذت الهجوم على الأرجح.
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