الأمين العام للأمم المتحدة يدين هجوم الحوثيين على الإمارات

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "الحرة"، أكد جوتيريش أن الاعتداءات ضد مدنيين أو بنى تحتية مدنية ممنوعة بموجب القانون الإنسانى الدولى.
وأعلنت شرطة أبو ظبى، وقوع انفجار فى 3 صهاريج لنقل المحروقات البترولية فى منطقة المصفح، أدت لوفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، متهمة طائرات الحوثيين المسيرة بالتسبب فى الحادث.
وأدانت وزارة خارجية دولة الإمارات استهداف ميليشيا الحوثى الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضى الإماراتيه اليوم الاثنين، وأكدت أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى فى بيان لها أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها فى الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامى الآثم، واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثى خارج القوانين الدولية والإنسانية.
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