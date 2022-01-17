حجز وحدات سكنية عبر منصة سكني الإسكان وتلك هي طريقة التسجيل

فتح حجز وحدات سكنية عبر منصة سكني الإسكان وقد بين البرنامج طريقة التسجيل في بوابة سكني، وطريقة استعراض تفاصيل الوحدات المتاح الحجز عليها، في العديد من المشاريع السكنية، كما يمكن الحجز عبر التطبيق الإلكتروني للبرنامج الذي يتم استخدامه عبر أجهزة الهواتف الذكية، لزيادة مدة إمكانية الاستفادة من الخدمات والتسهيلات المقدمة، وتمكين أكبر عدد من المواطنين من الحصول على الخدمة بكل سهولة، والحصول على المسكن المناسب وتملكه وهو ما يحقق أهداف البرامج.

سكني حجز وحدات سكنية جديدة

تيسيرا على المواطنين اعلن برنامج سكني عن إمكانية التقديم على حجز وحدات سكنية جديدة من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق سكني، حيث تتنوع الوحدات ما بين الفلل ووالشقق والتاون هاوس، وتتوزع على العديد من المناطق في المملكة، وعدد كبير من المحافظات، حتى يتمكن اكبر عدد من المواطنين الاستفادة من برامج الدعم السكني التي توفرها الحكومة في الفترة الأخيرة، وما يقدم من دعم كبير لمساعدة أبناء الوطن للتغلب على مشكلات امتلاك المساكن وقد حقق برنامج سكني نجاح كبير في تلك القضية الهامة خاصةً الشباب.

برنامج سكني يعرض عبر الموقع الإلكتروني الخاص به أسماء المشاريع السكنية التي يمكن التقديم بالحجز عليها، منها التي تكون تحت الإنشاء أو أخرى تطون جاهزة، وتكون تلك الوحدات متوافقة مع معايير جودة الحياة ويتوفر بها كل الخدمات الأساسية التي تحتاجها الأسرة السعودية، وقد تم طرح أكثر من 112 مشروع سكني على الخدمات الإلكتروني والتطبيق الرسمي، توفر أكثر من 147 ألف وحدة سكنية مختلفة التكوين.

التسجيل في سكني

كي يستطيع المستخدم الحجز على الوحدات السكنية عبر البرنامج، يجب أن يجتاز عملية التسجيل في سكني من خلال الدخول على الموقع الرسمي للبرنامج، أو من خلال التطبيق، وقد استفاد قرابة 225 ألف أسرة من خدمات سكني في شتى المنتجات اذا كانت وحدات أو أراضي سكنية جاهزة للبناء، وحول خطوات التسجيل في الدعم السكني فهي كما يلي: