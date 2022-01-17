مواصفات هاتف Samsung Galaxy J7 prime وعيوبه وسعره في المملكة السعودية

هاتف Samsung Galax y J7 prime، حيث تم الإعلان عنه في عام 2016 وبالتحديد في شهر سبتمبر، حيث أطلقت شركة سامسونج الكورية هاتفها الذكي Samsung Galaxy J7 prime والذي جاء ذلك الهاتف تعديلاً علي إصدار Samsung Galaxy J7 مما جعل ذلك الهاتف يندرج في ذلك الجيل عبر الفئات المتوسطة التي تتميز بمواصفات رائعة وفقاً لسعرها، ولهذا فقد نوضح لكم مواصفات الهاتف من كافة جوانبه.

مواصفات Samsung Galaxy J7 prime

الهاتف يدعم الجيل الرابع 4G وبه شريحتي اتصال من النوع Nano-SIM

وزن الهاتف من سامسونج 167 جرام، وأبعاده 151.7x75x 8.

الهاتف مصنع من المعدن المتين ماعدا الأطراف العلوية والأطراف السفلية.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Marshmallow v6

الشاشة بتقنية PLS TFT وبحماية بشهادة Corning Gorilla Glass، بينما دقتها 5.5 إنش بمعدل كثافة 401 لكل إنش وتشغل 74% من مساحة الهاتف.

نوع المعالج Exynos 7870 وهوثماني النواة بتردد 1.4 جيجا هرتز.

الهاتف له إصداران: الإصدار الأول بذاكرة صلبة سعتها 32 جيجا بايت، بينما الإصدار الأول بذاكرة سعتها 16 جيجا بايت، أما عن الذاكرة العشوائية للإصداران بسعة 3 جيجا رام، ويدعم الهاتف منفذ لوضع الكارت الميموري.

بطارية الهاتف 3300 أمبير وغير قابلة للإزالة من الهاتف.

الهاتف ذات كاميرا خلفية مزدوجة، الكاميرا الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل ومزودة بفلاش LED ، والكاميرا الأخري دقتها 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9، والكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف تصوير الفيديو 1080 بكسل ب 30 لقطة في الثانية.

الهاتف يدعم قرائة البصمة وبه مستشعر بالخلفية مصمم لذلك.

عيوب هاتف Samsung Galaxy J7 prime

نوع الشاشة TFT ، فذلك النوع ليس بجودة Super AMOLED.

البطارية لا تقبل الإزالة من الهاتف وهذا يزعج البعض.

الكاميرا الأمامية غير مدعومة ولا يوجد بها فلاش.

البطارية غير مدعومة بالشحن السريع مما يجعل الهاتف يحتاج الي 3 ساعات حتي تمتلئ.

تزويد الهاتف بذاكرة عشوائية سعتها 3 رام، كما يدعم الهاتف تزويد المساحة بكارت ميموري.

سعر هاتف Samsung Galaxy J7 prime