نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحد الأعلى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd كم الراتب والحد المانع للضمان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد الأعلى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد للإجابة على تساؤلات البعض فيما يتعلق بكم راتب الضمان الاجتماعي المقرر الحصول عليه بعد صدور القرار النهائي بالقبول أو الرفض مع ذكر أسباب عدم الأهلية للمتقدم، حيث بدأت الوزارة في دراسة الأهلية والاستحقاق للمتقدمين أصحاب الطلبات المكتملة على دفعات ليتم الإعلان عن النتائج بشكل تدريجي، وفي حال صدور القرار بالقبول والأهلية، فسيتم إيداع المستحقات في الحساب البنكي خلال الأسبوع القادم من تاريخ صدور القرار وفقاً للرسائل المرسلة على الجوالات المسجلة لدى النظام، ومن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، والتعرف على طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد، يمكنه ذلك من خلال المقال، كما يمكنكم الإطلاع على الحد المانع للضمان والحد الأعلى لقيمة المعاش.

الحد الأعلى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور 1443

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور وبدء استقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمن ينطبق عليهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي 1443، كما أوضحت طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد المطور وفقاً للآلية الجديدة المعمول بها في الوقت الحالي والتي تعتمد على عدد أفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن، ومجموع إجمالي الدخل الشهري لكافة الأفراد.

ويرجى العلم أن الضمان المطور ينظر لجميع الأفراد المقيمين سوياً في نفس المنزل على أنهم أسرة واحدة ذات عائل واحد، ووفقاً لذلك فقد حددت الحد الأقصى لقيمة المعاش المستحق في حال القبول في البرنامج، فمن يرغب في معرفة الحد الأعلى لراتب الضمان الاجتماعي المطور 1443، بالإضافة إلى معرفة الحد المانع للضمان الذي لا ينبغي تجاوزه، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

عدد أفراد الأسرة الحد المانع للضمان الحد الأعلى لقيمة المعاش 1 1100 1100 2 1650 1650 3 2200 2200 4 2750 2750 5 3300 3300 6 3850 3850 7 4400 4400 8 4950 4950 9 5500 5000

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

تم الإعلان بشكل رسمي عن إيقاف استقبال طلبات التسجيل في برنامج الضمان على موقع الضمان السابق hrsd، وتستقبل الوزارة الطلبات المتعلقة ببرامج الضمان من خلال منصة الضمان المطور بعد نقل كافة خدمات الضمان إليها، حيث يقوم الراغب في الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بتسجيل مستخدم جديد على المنصة عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة، ومن ثم تعبئة بيانات الملف الموحد ليتم الاكتمال بنسبة 100%، كما يمكن من خلالها الإطلاع على نتائج الأهلية والاستحقاق للمتقدمين، وذلك باتباع الرابط التالي:

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443 للتأكد من توافر جميع المتطلبات، فيمكن تسجيل وإنشاء مستخدم جديد من خلال النقر على “تسجيل جديد”، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، وتعبئة الرمز المرسل لتوثيق الجوال، ثم تعبئة الهوية وكلمة المرور لدخول حسابك في الضمان الاجتماعي الجديد، وسيتم إرسال إشعار باكتمال عملية التسجيل، وهذا لا يعني التقديم البرنامج، وإنما فقط وجود حساب جديد يمكن التقديم على النظام من خلاله، ويمكن تعبئة بيانات الملف الموحد عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قمنا بعرض الحد الأعلى لمعاش الضمان الاجتماعي المطور والحد الأدنى المحتسب للمعاش الذي لا يجب أن يتجاوزه الدخل الشهري للمتقدم وأسرته من خلال الجدول المرفق، ومن يرغب الآن في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد للتواصل مع مركز الدعم الفني أو الإطلاع على نتائج الضمان المطور للمتقدمين، يمكنه ذلك الآن.