اهم الشروط والمزايا لبرنامج مساكن والمستندات المطلوبة وكيفيه التقديم للمتقاعدين حيث يعد برنامج مساكن واحد من اهم البرامج التي تعمل علي توفير الفرص للمتقاعدين والذين تم أحالتهم للتقاعد من موظفين الحكومة السعودية بعد سن الستون عام كما تعمل المؤسسة العامه للتقاعد عن طريق برنامج مساكن بإتاحة الفرص لجميع المواطنين بغض النظر عن السن أو سواء كانوا عاطلين أو في الخدمة والحالة الاجتماعية.

اهم الشروط لبرنامج مساكن من دار تمليكك

المواطن سعودي الجنسية يكون مؤهل لبرنامج مساكن ويتوافر استثناءات له.

أن لا يقل راتب للمتقدم عن خمسه الأف ريال.

امتلاك المتقدم لسجل أئتماني جيد.

يكون سن المتقدم من عشرين عام حتى ثمانية وستون عام.

يجب أن يتم سداد التمويل العقاري قبل تتجاوز خمسة وسبعون عاما.

تم تقديم الخدمات لموظفين القطاع الحكومي اللذين مر على خدمتهم في القطاع ما لا يقل عن عام.

اهم المزايا التي يقدمها برنامج مساكن

يوفر حد ثابت للربح بحيث لا تتغير مواعيد التقسيط.

يوجد فترات سماح تصل إلى ستة أشهر متتاليين كما يقدم البرنامج خدمة الإعفاء النهائي من باقي الأقساط حالة العجز كلي.

يوفر فترات تمويلية لمدة تصل إلى عشر سنوات أو اكثر كما يمكن تحويل الراتب الخاص بك للأقساط الشهرية حسب الرغبة.

الصك الخاص بالعقار يكون باسم المستفيد منذ بداية الخدمة.

البرنامج يوفر الخدمة لموظفين القطاع الخاص.

المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم علي برنامج مساكن

صورة من الهوية الوطنية مع صورة من بطاقة العائلة الخاصة.

شهادة مستندات الدخل والتي تقدم من جهة العمل الخاصة بك ولا تكون صادرة بتاريخ أكثر من شهرين قبل عملية التقديم.

حساب بنكي لمعاملات اخر سته اشهر ونموذج خصم مباشر يأتي موقعًا من البنك.

في حال وجود دخل أضافي يتم تقديم مستندات توضح طبيعة الدخل الإضافي.

لابد من تقديم رخصة بناء مع رسم كروكي خاص بموقع العقار.

شهادة لطبيعة الدخل الاستثماري.

صورة من الهوية الوطنية الخاصة بصاحب العقار.

صورة من صك العقار مع توقيع صاحب العقار على الصك.

خطوات المطلوبة للتقديم على برنامج مساكن للمتقاعدين