دعاء المذاكرة والحفظ والفهم والتركيز وعدم النسيان في الامتحانات

مع اقتراب موعد امتحانات منتصف العام، تبحث الأمهات عن طريقة للدراسة وعدم النسيان، وهو أحد الطلبات التي يجب معالجتها نظرًا لحاجة الطلاب الملحة للتحضير للامتحانات، قد يتسبب التوتر الذي يشعر به الطلاب في وقت الاختبار في نسيانهم للأشياء بالنسبة لبعض المعلومات، تعلم المعلم أن ممارسة الدراسة وترسيخ الحفظ يساعدان أطفالنا على النجاح، وبناءً على صعوبة المواد الدراسية وخوف الطلاب من الاختبار الصعب، تصبح ضرورة ممارسة الدراسة وتوحيد الحفظ واضحة.

دعاء المذاكرة والحفظ والفهم

اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك. فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين اللهم يا معلم موسى علمني. يا مفهّم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب اتني الحكمة وفصل الخطاب،

اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين. وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك. إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وأيضاً اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كذلك أن تلهمنا الإجابة عند السّؤال، والنّجاح في الامتحان، آمين يا ربّ العالمين.

اللهم استودعك ما درست وما سأدرس، وما تعلمت وما سأتعلم، اللهم أسألك أن تردّه لي وقت حاجتي له، وتجعله خيرًا لي في ديني ودنيتي وعاقبة أمري.

اللهم يا حي يا قيوم أسألك من نعيمك وكرم عطاءك أن تُلهمي التذكّر في الاختبار، وحُسن الإجابة وسداد القول والكتابة، اللهم أسألك أ، تُنير قلبي وعقلي وذهني بنورك الذي لا ينطفئ.

اللهم يا مُجيب الدعوات ويا مُغيث الملهوف ويا مُعطي السائل، اللهم اعطني سُؤلي ووفقني في امتحاني، واجعل التذكّر حليف أمري، وسهّل أمري حفظي ودراستي وتذكري.

اللهم سدد خطواتي ويسّر أمري واشرح صدري وأحلل عقدة لساني، وأجعل التوفيق وليَّ أمري في هذه الاختبارات يا رب العالمين يا أرحم الأرحمين.

اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا نافعًا واجعلني من أهل القرآن يا ذو الجلال والإكرام.

أسباب النسيان المتكرر

قلة النوم: هي أحد العوامل التي تساهم في حدوث هفوات متكررة في الذاكرة، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الدماغ لا يرتاح أثناء الليل، مما يتسبب في حدوث مشكلات منها الهفوات المتكررة أثناء النهار.

التوتر والقلق: وهو يتسبب دائما في تشتيت الانتباه، و ينتج التوتر بسبب زيادة الكورتيزون في المراكز الخاصة بالتعلم والتي توجد بالمخ، وهذا يؤثر عليها.

الاكتئاب: هو مرض منتشر مؤخرًا يلعب دورًا مهمًا في حدوث النسيان المتكرر. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الاكتئاب يجعل المريض غير قادر على فعل الأشياء التي فعلها سابقًا ، مما يسمح له بنسيان حتى أهم الأشياء.

الكسل: يساهم الكسل في فقدان الذاكرة، وهو ناتج عن خلل في الدورة الدموية ناتج عن قلة الحركة الكافية ، مما يؤثر على مراكز التحكم في الذاكرة في الدماغ.

أطعمة ضارة بالصحة: ​​تناول وجبات سريعة خالية من أهم الفيتامينات ، مثل فيتامين ب 12 ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم ، يسهل نسيان الأشياء بشكل متكرر ، مثلما يؤثر عدم شرب كمية كافية من الماء والسوائل يوميًا. الدماغ وقدرته على تذكر الأشياء.

قصور الغدة الدرقية: قصور الغدة الدرقية هو مرض يتميز بأعراض مثل النسيان والاكتئاب.

نصائح لمعالجة كثرة النسيان

يمكن أن تساعد هذه النصائح في التخفيف من آثار الذاكرة السيئة وعلاج النسيان وقلة التركيز: