نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط هوندا اكورد 2021 في السعودية بـ300 ريال شهريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رغم أن تاريخ هوندا اكورد يعود إلى ما قبل 45 عامًا تقريبًا وتحديدًا إلى العام 1976 إلا أنها لا تزال واحدة من أكثر السيارات اليابانية التي يمكن الاعتماد عليها حيث تعتبر Honda Accord 2021 أفضل السيارات في أمريكا الشمالية خلال العام الماضي أخذًا في الاعتبار أنه تم تصنيع هذه السيارة في الولايات المتحدة اعتبارًا من 2008 وهي أول سيارة يابانية يتم تصنيعها بالكامل في أمريكا كما أنها تتميز بالكفاءة في استهلاك الوقود حيث تم إنتاجها في الفترة التي شهد العالم فيها أزمة الوقود.

مواصفات هوندا اكورد 2021

تأتي السيارة مع محرك سعة 1.5 لتر نظام تيربو مع ناقل حركة اوتوماتيك وإمكانية تشغيل عن بعد وخاصية الدخول الذكي وتشغيل البصمة مع شاشة معلومات وحساسات خلفية وكاميرا خلفية.

وتبلغ قوة محرك السيارة ذ198 حصان أما عزم الدوران الأقصى فيصل إلى 260 نيوتن بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود18.4 كلم لكل لتر مع خاصية ايكو بوست التي تساعد على توفير استهلاك الوقود.

سعر Honda Accord 2021

يبدأ سعر Honda Accord 2021 في السعودية عند 99 ألف ريال للفئة الأولى من السيارة التي تأتي بمحرك تربو وهذا السعر هو السعر النقدي أما التقسيط فيختلف بشكل أو آخر بحسب الوكيل ومعرض البيع وعدد الأقساط وغيرها من العوامل.

تقسيط اكورد 2021

يمكن تقسيط هوندا اكورد 2021 بأكثر من أسلوب تقسيط على النحو التالي:

أولا: التقسيط بدون مقدم : وهنا يتحمل المشتري المزيد من الأعباء المؤجلة حيث يقبل العديد من المستهلكين على التقسيط بدون مقدم هربًا من الدفعة الأولى لكن هذا يكلفهم الكثير على المدى البعيد.

وهنا سوف يتم تقسيم سعر السيارة إلى أقساط متساوية على مدى 60 شهرًا بحسب دخل العميل وقدرته على الوفاء بالالتزامات والأعباء المالية الأخرى وهنا قد يصل القسط إلى أكثر من 1500 ريال.

ثانيا : التقسيط بدفعة مقدمة: وهو من أنواع التقسيط التي يجب أن يبحث عنها الراغبون في الحصول على عروض تقسيط السيارات الجديدة حيث أن تحمل الأعباء في البداية يمكن أن يوفر الكثير في المراحل اللاحقة.

وفي هذه الحالة قد يتناقص القسط حتى 300 ريال شهريًا بحسب الدفعة المقدمة التي يجب سداده.