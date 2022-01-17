الغاء التأشيرات الكترونيا عبر منصة وزاره الموارد البشرية ومعرفه الشروط وخطوات الوصول للخدمه

الغاء التأشيرات الكترونيا من اهم الخدمات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام الحالية لجميع المواطنين من ضمن خدمات اخرى. كما تم الإعلان عن الخدمة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية عبر موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده خدمات اخرى ثار التساؤل عنها من قبل السعوديين علي مواقع التواصل الاجتماعي. والتي من اهم هذه الخدمات خطوات الاستعلام عن موظف وافد الكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر موقع وزاره الموارد البشرية. كما تم الإعلان أيضا عن إلغاء بلاغات التغيب عن العمل عبر موقع وزاره الموارد البشرية الرسمي ومعرفه خطوات الخدمة. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه جميع الشروط التي أعلنت عنها الوزارة. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمة إلكترونيا بالخطوات الصحيحة عبر موقع الوزارة الرسمية.

الغاء التأشيرات

أعلنت الوزارة عن إطلاقها لعده خدمات جديده يتم الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني والتي شملت خدمه الغاء تأشيرة الكترونيا. كما تمكن الخدمة جميع العملاء من الاطلاع علي حاله التأشيرات لديهم أو يمكن تقديم أيضا طلب الغاء التأشيرة من عبره. طبقا لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا من خلال المواقع الرسمية والمعتمدة من المملكة. والتطبيقات الأخري التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة ونظرا أيضا للتطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة.

شروط الغاء تأشيره

كما تم الإعلان أيضا عن عده شروط يجب توافرها في المستفيدين من الخدمة لكي يتم نجاح الخدمة معكم. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر النقاط الأتية:

يجب أن يكون المتقدم للخدمه ممثل معتمد من المنشاءه في انظمه الموارد البشرية.

أن تكون مده صلاحيه التأشيرة 24 شهر من تاريخ إصدارها.

يجب أن تكون التأشيرة لم يتم استخدامها.

خطوات الغاء تأشيره

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وخطوات الغاء التأشيرات الكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الأتي: