واشنطن "تتوعد الحوثيين" بعد هجومهم على منشآت مدنية إماراتية

تعهدت الولايات المتحدة، الإثنين، بـ"محاسبة" المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، بعد استهدافهم بطائرات مسيرة منشآت مدنية في الإمارات، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، الذي أسفر عن مقتل 3 مدنيين أبرياء".

وأضاف في بيان أن "الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، وسنعمل مع الإمارات وشركائنا الدوليين على محاسبتهم".

وتابع سوليفان: "التزامنا بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة راسخ، ونحن نقف مع شركائنا الإماراتيين ضد كل التهديدات لأراضيهم".

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم"، واصفة الهجمات بأنها "جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيا الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية".

وقالت الوزارة إن "هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع، في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة، في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة".