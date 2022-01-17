مقتل شخصين بانفجار فى محطة وقود وسط ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة أن حريقاً اندلع فى محطة وقود على الطريق السريع 45 بالقرب من هامرسباج، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى مصرع شخصين، وتضرر مطعم قريب من المكان.
وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد سبب الحادث بعد، إلا أنه حسب المعطيات الأولية فإن سائقين تورطا فى الحادث، والتحقيقات ما زالت مستمرة.
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