عاجل.. مستشار الأمن الأمريكى: نقف بجانب الإمارات وسنحاسب الحوثيين

جدة - نرمين السيد - ندد مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، مساء اليوم الاثنين، بهجوم الحوثيين على الإمارات، مشددا على أن الالتزام بأمن الإمارات لا يتزعزع.





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