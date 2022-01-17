بسبب العواصف الشتوية.. إلغاء 21 ألف رحلة طيران أمريكية

ألغت الخطوط الجوية الأمريكية 21 ألف رحلة طيران خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب موجة العواصف الشتوية التي اجتاحت شرق الولايات المتحدة وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

الخطوط الجوية الأمريكية

وتم إلغاء أكثر من 5000 رحلة طيران إلى الولايات المتحدة أو خارجها أو داخلها يوم الأحد وتم تأجيل ما يقرب من 10 آلاف رحلة، وفقًا لإحصائية الإلغاء المباشر لموقع المراقبة الجوية "فلايت أواير".

واعتبارًا من صباح اليوم الإثنين، تم إلغاء أكثر من 3000 رحلة طيران أمريكية إضافية وتأخير 3000 رحلة أخرى في الولايات المتحدة.

وتعد مطارات الساحل الشرقي، بما في ذلك مطار شارلوت دوجلاس الدولي في نورث كارولينا، ومطار رونالد ريجان واشنطن الوطني ومطار جون إف كينيدي الدولي، جميعها حاليًا من بين أكثر المطارات "بؤسًا"، وفقًا لشركة FlightAware، في إشارة الى حالة الارتباك والاضطراب الشديدة التي تعاني منها تلك المطارات.

وبحسب التقرير، أصدر مطار شارلوت دوجلاس الدولي تحذيرًا بشأن الطقس الشتوي صباح الإثنين يقول إن معظم شركات الطيران ستكون قادرة على استئناف التشغيل الكامل بحلول فترة ما بعد الظهر، على الرغم من أن الأحوال الجوية في أجزاء أخرى من البلاد قد تؤثر على خطط الرحلات الجوية.

وأشار إلى أن عمليات إزالة الجليد جارية حاليًا وقد تم تحذير العملاء بتوخى الحذر من "الجليد الأسود" عند التنقل من وإلى المطار.

وفي نفس السياق، يعاني أكثر من 170 ألف عميل في الولايات المتحدة على طول الساحل الشرقي حاليًا من انقطاع التيار الكهربائي، حيث أبلغت ولاية ساوث كارولينا عن أكبر عدد من حالات الانقطاع بنحو 30 ألف بلاغ.

الأرصاد الجوية

وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، من المتوقع أن تتجه العاصفة الشتوية التي تجتاح شمال شرق الولايات المتحدة حاليًّا إلى جنوب شرق كندا بحلول يوم الثلاثاء. سيستمر تساقط الثلوج الخفيفة في جزء من جبال الأبلاش الوسطى.

ولزم ملايين الأمريكيين منازلهم، الإثنين، مع حلول عاصفة شتوية كبيرة على شرق الولايات المتحدة مصحوبة بثلوج وجليد.

وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية من أن "عاصفة شتوية كبيرة ستضرب شرق الولايات المتحدة بين الأحد والإثنين"، متوقعة أن تغطي ثلوج قد تصل سماكتها إلى 30 سنتيمترًا منطقة تمتدّ من تينيسي إلى جورجيا في جنوب شرق البلاد، وصولًا إلى فيرمونت وولاية نيويورك في شمال شرقها، وستكون مصحوبة برياح عاتية وأمطار جليدية.

وأوضحت المصلحة أن الرياح قد تصل إلى قوة إعصار على ساحل البلاد المطل على المحيط الأطلسي.

وأشارت ولايات عدة إلى تأثر محاور الطرقات الرئيسية مساء الأحد بالعاصفة.

وعانى الإثنين 190 ألف شخص تقريبًا من انقطاع في التيار الكهربائي في جنوب شرق البلاد، وألغيت آلاف الرحلات الجوية فيما أغلق جزء من طريق سريع يربط بين الولايات، في ولاية كارولينا الشمالية.

وتلقى السائقون تعليمات بأن "ظروف الطرقات خطرة" مع أزمات سير خانقة من أركنسو (جنوب) إلى ماين (شمال شرق).

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية إن "الأجواء الجليدية المسيطرة بالفعل على وسط الولايات المتحدة وشرقها ستختلط مع هذه العاصفة وتتسبب بطبقة سميكة من الثلوج تزيد عن 30 سنتيمترًا"، وتوقعت تساقط 2.5 سنتيمتر من الثلوج في الساعة الإثنين وتكوّن الجليد الثلاثاء.

ولاية فلوريدا

وتأثّرت ولاية فلوريدا (جنوب شرق) والمعتادة على أحوال جوية معتدلة في هذا الوقت من العام، بشكل غير مباشر بحيث تسببت دوامات هوائية عدة نجمت عن العاصفة الشتوية بأضرار في الممتلكات وفيضانات في مناطق ساحلية الأحد، على ما ذكرت محطة "ويذر تشانيل".

وتعرضت كارولينا الشمالية والجنوبية وصولًا إلى جبال الأبالاش، لموجة جليد ورياح عاتية.

ويشمل الإنذار بهبوب العاصفة أكثر من 80 مليون شخص على ما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، وقد ألغيت حوالي ثلاثة آلاف رحلة داخلية ودولية حتى عصر الأحد، بحسب موقع "FlightAware" فيما تأخرت 4200 رحلة أخرى.

حالة الطوارئ

وفي جورجيا، وهي من أكثر الولايات تضررًا من العاصفة، أعلن الحاكم براين كمب حالة الطوارئ، الجمعة، فيما تعمل جرافات على إزالة الثلوج لفتح الطرقات، وشهدت أتلانتا ذات المناخ المعتدل عادة، تساقط ثلوج.

وأعلنت ولايتا فيرجينيا وكارولينا الشمالية حالة الطوارئ أيضًا، وذكرت محطة "وذر تشانيل" أن سماكة الثلوج بلغت أكثر من 30 سنتيمترًا في الولاية الأخيرة.

وأعلنت شرطة فيرجينيا عبر تويتر تسجيل حوادث سير عدة غير خطرة وتوقف الحركة على طريق سريع في جنوب الولاية.

وأكد حاكم كارولينا الشمالية روي كوبر في تغريدة أن "سماكة الثلوج بلغت 30 سنتيمتراُ في بعض المناطق ظهر الأحد"، وأن "الجليد يتسبب بمشاكل في وسط الولاية"، داعيًا السكان إلى ملازمة المنازل قدر الإمكان وتجنب التنقلات.

وفي هذه الولاية، انهار سقف مقر سكني لطلاب جامعيين على ما ذكرت محطة "إيه بي سي" المحلية من دون أن يسفر ذلك عن إصابات

وكانت الثلوج غطت شمال شرق الولايات المتحدة مطلع يناير وبلغت سماكتها نحو ثلاثين سنتيتمرًا، وبقي مئات السائقين عالقين قرابة 20 ساعة على محور طرقات مؤد إلى العاصمة واشنطن.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تصل العاصفة إلى شرق كندا غدا الثلاثاء.