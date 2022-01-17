نتائج المتوسط بالرقم المدني app.moe.edu.kw لجميع محافظات الكويت والتي تعلن وزارة التربية والتعليم النتائج الخاصة بالطلاب بالمتوسط نتائجها بشكل متتابع، حيث بدأ مؤشر البحث العالمي في جوجل بالإشارة إلى بداية الارتفاع التدريجي للبحث عن موعد الإعلان عن النتائج وكيفية استخراجها عبر موقع نتائج الوزارة، وهل قامت المدارس الكويتية برفع النتائج على الموقع بعد أن قام الطلاب بالانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021-2022.

نتائج المتوسط بالرقم المدني app.moe.edu.kw أسماء المدارس التي رفعت النتائج ورابط الاستعلام

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت، من خلال متابعة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلا، انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول لتعليم المتوسط وأن اليوم الثلاثاء 18 يناير 2021 هو اليوم الأول لعطلة الفصل الدراسي الأول لهم، وقد أعلنت الوزارة نجاح أعمال امتحانات الطلاب في كافة المحافظات الكويتية، حيث لم تقم أي مدرسة بالإعلان عن مشكلات كبيرة في أداء الامتحانات بين الطلاب بينما قامت كل مدرسة باتخاذ التدابير الاحترازية ضد انتشار فيروس كرونا بعد اعتزام الوزارة أن يتم عمل امتحانات الطلاب ورقيا.

الإعلان عن انتهاء اختبارات الفضل الدراسي الأول وعطلة الطلاب

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم، من خلال جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة والمستمرة، التعليم المتوسط والثانوي، أن اليوم انتهى الطلاب من اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة المتوسطة، وقد قامت لجان وكنترولات التصحيح بأعمال تصحيح أوراق الطلاب في جميع المواد الدراسية على قدم وساق، بعد الانتهاء من كل مادة أداها الطلاب، وأن البحث عن النتائج بالرقم المدني يبدأ من اليوم، وربما تبدأ المدارس بالإعلان تباعا ابتداء من اليوم عن رفع النتائج على موقع نتائج وزارة التربية والتعليم، وقد انتهى طلاب المرحلة الابتدائية امتحاناتهم ورفعت المدارس نتائج الطلاب فيها وأعلنت الوزارة الإعلان عن نتائج الطلاب بالرقم المدني.

استخراج نتائج المتوسط 2021 بالكويت بالرقم المدني

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم بالكويت على تويتر انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في المرحلة المتوسطة وأن الطلاب بدأوا في عطلة منتصف العام بينما قامت كنترولات التصحيح بالانتهاء من تصحيح كل مادة انتهى منها الطلاب، ويجب أن ينتظر الطلاب رفع المدارس نتائج ليتم استخراج النتائج بالخطوات التالية: