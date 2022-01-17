نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التغلب عدم القبول والأهلية ورفض الاستحقاق من برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd gov sa الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وطريقة التغلب على عدم القبول وعدم الأهلية والتأهل لصرف راتب الضمان، والذي يتبعه رفض الاستحقاق من الضمان الجديد، والذي بدأت بشائر إرسال مراسلات الدفعة الأولى المستحقة للضمان الاجتماعي، حيث يقوم نظام الضمان الاجتماعي بإعلان نتائج التأهل لأهلية صرف وإيداع ونزول مبالع الضمان في حسابات المستفيدين البنكية بشكل تدريجي على دفعات، إلا أن هناك فئات كانت مستحقة في نظام الضمان القديم قد خرجت من أهلية الاستحقاق حسب النظام الجديد للضمان الاجتماعي المطور، وعدم قبول الضمان الاجتماعي لهم، ويرجع ذلك لأسباب عديدة،مما ترتب على ذلك وقف صرف رواتب ومعاشات الضمان لهؤلاء المواطنين.

برنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد والحالات التي يتم استبعادها من أهلية الضمان

وتجدر الإشارة إلى أن أسباب عدم الأهلية واستحقاق دعم الضمان للعديد من مواطني المملكة يرجع لعدة أسباب، أوجبت تلك الأسباب توقف صرف وتعليق صرف راتب الضمان، وبعض هؤلاء قد قام بالوقوع في حطأ أثناء التسجيل، وهؤلاء يقدمون اعتراض يدخلهم في قائمة انتظار فحص الاعتراضات، وذلك دون أن يقوموا بتصحيح الأخطاء التي حدثت منهم أثناء التسجيل أو تحديث بيناتهم.

ومن الجدير بالذكر أن منظومة الضمان الاجتماعي الجديدة المطورة تختلف كليا عن النظام السابق لضمان، فدعم الضمان أصبحت له معايير وشروط وضوابط مختلفة عما سبق، مما أخرج معه مستحقين سابقين من منظومة الضمان الجديدة، وحسب النظام الجديد يتم صرف معاشات ورواتب الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة والأشد احتياجاً من أصحاب الدخل المحدود، ويتم حساب قيمة عاش الضمان حسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفردها وما تمتلكه من أصول ثابتة تشمل أراضي وعقارات، وتطبيق معيار الحد المانع لاستحقاق الضمان الاجتماعي، وهي أهم معايير الاستفادة من دعم الضمان.

الحد المانع لاستحقاق معاش الضمان 1443 تبعاُ لدخل وعدد أفراد الأسرة

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق النقدي بالريال شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي بالريال شهريا

1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 12 3840 7680 13 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000

كما تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تطوير المجتمع السعودي ليكون مجتمع منتج بدل من أن يكون مجتمع محتاج ينتظر دعم الحكومة السعودية له، وذلك بجعل الأسر السعودية التي تنتظر دعم الضمان إلى أسر منتجة، وذلك بتوفير العديد من البرامج التي تشمل جميع فئات المواطنين، كما تشمل جميع مدن ومناطق المملكة الحضرية والريفية، كما تسعى وزارة الموارد البشرية جاهدة في توفير فرص العمل من خلال برامج مشروعات صغيرة تصل لدعم رباب البيوت، وذلك بالقيام بتحفيز الأسر الفقيرة والأشد حاجة إلى جعلها أسر منتجة، وذلك لزيادة دخل تلك الأسر من كسب يدها.

بالإضافة إلى ما سبق من جهود الحكومة السعودية غي تصحيح قواعد صرف الدغم لمواطنيها، وذلك لشمول منظومة الدعم الحكومي لتغطي مظلتها جموع المستحقين الفعليين الأولى برعاية الحكومة، فقد استطاعت المملكة أن تقدم العديد من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا بجانب جهود الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء في تقديم المساعدات المالية والعينية ومن بين تلك المساعدات على سبيل المثال ما يلي: هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته.

أسباب رفض الأهلية والقبول في الضمان الاجتماعي المطور 2022

عدم ذكر إجمال دخل الأسرة بشكل صحيح، حيث يتم مطابقة البيانات التي يدخلها المواطن على قاعدة البيانات الحكومية.

نجاهل من يقوم بالتسجيل عن كتابة ما يتملكه من أصول ثابتة.

امتناع القائم بالتسجيل عن إرفاق البيانات والمستندات الخاصة بالمسكن والأملاك التي بحوزته.

التغلب عدم قبول الأهلية لبرنامج نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

لذلك يجب على المتقدين لبنظام الضمان الاجتماعي الجديد أن يقوموا بتصحيح البيانات الخاصة بهم والتي أدخلوها سابقا على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، بعدها يتم تقديم الطلب من جديد والضغط على أيقونة “إعادة الطلب”، ويجب الإسراع في ذلك حتى لا يتوقف الصرف والاستفادة بالدعم المالي لمدة قد تطول لشهور.