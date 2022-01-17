السعودية.. صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين الجدد 1443 في هذا الموعد

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مع الاتفاق مع الحكومة السعودية بتقديم ما يسمى بخدمة الضمان الاجتماعي المطور وهو تقديم راتب شهري للأشخاص والأسر التي حالتها متعثرة وليس في مقدرتها التكيف مع ظروف الحياة الصعبة وخاصة في ظل الظروف الحالية من انتشار تداعيات فيروس كورونا المستجد في البلاد وعدم قدرة الكثيرين على العمل، وحددت الوزارة بعض الشروط والمعايير التي يجب على المواطن اتباعها للحصول على راتب الضمان الاجتماعي.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطول للمسجلين حديثًا

كشفت الوزارة عن موعد صرف الضمان وأكدت أن المواطنين الذين قدموا على المعاش في يوم 20 نوفمبر من العام الماضي وأن الطلبات مستمرة حتى يوم 23 مايو من عامنا الجاري تم التحقق في طلباتهم منذ يوم أمس الأحد الموافق 16 يناير 2022 حتى آخر يوم متاح لقبول الطلبات.

أهم شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي

حددت الوزارة بعض الشروط الخاصة بالراتب لاستحقاق المواطن أو الأسرة لمعاش الضمان وكان من ضمن هذه الشروط ما يلي:-