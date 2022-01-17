نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية.. صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستحقين الجدد 1443 في هذا الموعد في المقال التالي
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مع الاتفاق مع الحكومة السعودية بتقديم ما يسمى بخدمة الضمان الاجتماعي المطور وهو تقديم راتب شهري للأشخاص والأسر التي حالتها متعثرة وليس في مقدرتها التكيف مع ظروف الحياة الصعبة وخاصة في ظل الظروف الحالية من انتشار تداعيات فيروس كورونا المستجد في البلاد وعدم قدرة الكثيرين على العمل، وحددت الوزارة بعض الشروط والمعايير التي يجب على المواطن اتباعها للحصول على راتب الضمان الاجتماعي.
موعد صرف الضمان الاجتماعي المطول للمسجلين حديثًا
كشفت الوزارة عن موعد صرف الضمان وأكدت أن المواطنين الذين قدموا على المعاش في يوم 20 نوفمبر من العام الماضي وأن الطلبات مستمرة حتى يوم 23 مايو من عامنا الجاري تم التحقق في طلباتهم منذ يوم أمس الأحد الموافق 16 يناير 2022 حتى آخر يوم متاح لقبول الطلبات.
أهم شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي
حددت الوزارة بعض الشروط الخاصة بالراتب لاستحقاق المواطن أو الأسرة لمعاش الضمان وكان من ضمن هذه الشروط ما يلي:-
- أن يكون المواطن المتقدم على الخدمة سعودي أصلًا ومنشئًا ومقيمًا على أرض المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
- ولكن يستثنى من الشرط الأول المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي أو الأرملة الأجنبية والمطلقة ولها أبناء من أب سعودي.
- وكذلك يستثنى منه المطلقة السعودية أو الأرملة ولديها أطفال من زوج أجنبي.
- الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة واليتامى والأرامل الذين لديهم بطاقات تنقل داخل المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يكون دخل المواطن السعودي المستحق لراتب الضمان أقل من 1100 ريال سعودي للعائل وراتب كل فرد من أفراد الأسرة لا يزيد عن 550 ريال سعودي.
- ألا يكون المتقدم على الخدمة لا ينتمي لأي مركز إيواء آخر أو جمعية خيرية تدعمه ماديًا.
- وكذلك يجب ألا يكون للمواطن أي أصول عالية القيمة من الطبقة الثرية في المملكة.
- العائل الذي يعول أكثر من أسرة مستقلة في مسكن مختلف مستحق لراتب الضمان الاجتماعي.
- إذا كان أحد أفراد الأسرة المتقدمة على معاش الضمان يعيش في الخارج لغرض الدراسة فلا يؤثر ذلك في استحقاقية الأسرة للراتب.
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