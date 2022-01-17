نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية dirasat-gate في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها الان مع حضراتكم حيث تزايدت معدلات البحث على جوجل لاجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها بشكل الكتروني لايحتاج على غراره الطلاب التواجد داخل المدارس لاجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج من داخل المنزل بمنتهى السهولة

موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022

تزايد معدلات البحث على جوجل حول موقع نتائج القبول الموازي التي من المقرر على ان يتم الاعلان عنها بمنتهى السهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل التعرف على طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج وذلك بعدما تم الإعلان عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع الجامعات العراقية وذلك بعدما حددت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية معدلات القبول الموازي لجميع الاقسام التي جاءت أمام الطلاب، بعد تحديد مواعيد بداية الفصل الدراسي الجديد داخل جميع الجامعات العراقية المقرر على ان يكون فى صباح يوم السابع والعشرون من يناير المقبل، عليه تزايدت حدة بحث جوجل لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي نتابع الان نستعرض مع حضراتكم طرق وخطوات للاستعلام عنها أون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي داخل الجامعات العراقية

نتابع وننشُر أمام حضراتكم الان طرق وخطوات الاستلام عن نتائج القبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية وذلك بمنتهي السهولة على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- وهي خطوة فتح موقع نتائج القبول الموازي الرسمي من هنا

الخطوة الثانية:- وهي خطوة فتح ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- وهي خطوة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الاخيرة هي خطوة تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني وجميع البيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf داخل جميع المحافظات العراقية