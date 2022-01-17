الخارجية تدين إطلاق ميلشيا الحوثي طائرات مُفخخة تجاه الإمارات

دوت الخليج :- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مُسيّرة مُفخخة باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اليوم الاثنين، تسببت بانفجارٍ وحريق، مما أسفر عن وقوع عددٍ من الوفيات والمصابين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان"، مُؤكداً "تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنّ أمنها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة"، ومُعرباً "عن أحر التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

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