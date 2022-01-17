ارتفاع زوار المملكة إلى 2.35 مليون العام الماضي

دوت الخليج :- بلغ إجمالي أعداد السياح القادمين إلى المملكة خلال العام 2021 نحو 2 مليون سائح و358676، محققاً نسبة ارتفاع 90.2 بالمئة، مقارنة بعام 2020 الذي وصلت خلاله أعداد السياح إلى مليون و239910، حيث تجاوزت أعداد السياح القادمين للمملكة الأرقام المتوقعة خلال العام الماضي التي كانت تشير إلى قدوم 1.9 مليون سائح.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، ارتفاعاً في عدد سياح المبيت خلال العام الماضي إلى 2 مليون سائح و 11639، وبنسبة ارتفاع 88.5 بالمئة، مقارنة بعام 2020 الذي بلغت فيه مليون سائح و 67166.

ووفق النشرة، ارتفع أعداد زوار اليوم الواحد خلال العام الماضي بنسبة 100.9 بالمئة لتصل إلى 374037 زائرا، مقارنة بعام 2020 الذي وصلت فيه إلى 172745 زائرا، مبينة أن عدد زوار مدينة البترا خلال العام الماضي وصل إلى 216820 زائرا، ومأدبا (الخارطة) 57007 زوار ، وفق بترا .

كما أظهرت النشرة، ارتفاعاً في أعداد زوار بعض المواقع السياحية والأثرية مقارنة بعام 2020، حيث بلغ في الكرك 62422 زائرا، وبنسبة ارتفاع 272.4 بالمئة، وفي عجلون 137016 زائرا، وبنسبة ارتفاع بلغت 144.9 بالمئة، ووادي رم 194236 زائرا، وبنسبة ارتفاع 79.9 بالمئة، والمغطس 45798 زائرا، بنسبة ارتفاع 32.6 بالمئة، وجرش 104550 زائرا، وبنسبة ارتفاع 27.9 بالمئة، وجبل نيبو 119603 زوار، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.6 بالمئة.

وكان الدخل السياحي ارتفع خلال العام 2021 بنسبة 90 بالمئة، نتيجة ارتفاع أعداد السياح ليبلغ ما يقارب 1.9 مليار دينار (2.7 مليار دولار) مقارنة مع العام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.