أخبار اليمن : إستشهاد وإصابة 9 في حصيلة أولية لضحايا غارة للعدوان بصنعاء

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إستشهاد وإصابة 9 في حصيلة أولية لضحايا غارة للعدوان بصنعاء إستشهاد وإصابة 9 في حصيلة أولية لضحايا غارة للعدوان بصنعاء استشهد 4 مدنيين وأصيب 5 آخرين في حصيلة أولية لضحايا غارة عدوانية لطيران العدوان السعودي الإماراتي على حي سكني بالعاصمة صنعاء مساء اليوم وحسب مصادر محلية فقد شن طيران العدوان غارة على منزل بالحي الليبي بمديرية معين غربي صنعاء. وهرعت سيارات إسعاف وفرق إنقاذ لإنتشال مصابين وإسعاف الجرحى.



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